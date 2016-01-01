ديشان: مستوى فرنسا يمكن أن يتحسن

يعتقد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا ان الفريق لا يزال بعيدا عن التألق الا انه يواصل التحسن وذلك رغم انه اطاح بمنتخبين سبق لهما الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم في مراحل خروج المغلوب في النسخة المقامة في روسيا حاليا وذلك في تحذير شديد اللهجة للاعبي الفريق قبل مواجهة بلجيكا في قبل النهائي.



وعقب أداء سيء في الدور الأول، بدا المنتخب الفرنسي في حالة من الحيوية الشديدة في الانتصار المثير 4-3 على الارجنتين في بداية مراحل خروج المغلوب وقدم أوراق اعتماده بشكل أكبر كمرشح لنيل اللقب بأداء تقليدي في الانتصار 2-صفر على اوروجواي القوية في دور الثمانية للبطولة وذلك على استاد نيجني نوفجورود.



وقال مدرب فرنسا "مررنا بدور أول معقد. لم نكن في قمة تألقنا لكننا اتسمنا بالواقعية والفاعلية. لم نصل الى قمة مستوانا.



"لكن المباراة أمام الارجنتين أظهرت مدى النمو الذي حققناه على صعيد القوة.



"كنا أفضل أمام اوروجواي لكن لا تزال هناك بعض العيوب. لا تزال لدينا المزيد من القدرات التي بوسعنا ان نظهرها".



وبدا ديشان سعيدا لحقيقة ان تشكيلته صغيرة السن نسبيا "اظهرت نضجا" على الرغم من وقائع الشد والجذب قرب نهاية لقاء اوروجواي والتي كانت ستؤدي لايقاف لاعب او اثنين من الفريق خلال مباراة الدور قبل النهائي.



وفي ظل متوسط اعمار يبلغ 26 عاما، حضرت فرنسا الى نهائيات روسيا وهي تملك ثاني أصغر تشكيلة مشاركة في البطولة.



وقال المدرب "لدي تشكيلة شابة تعمل كفريق وباتت تتسم بالمقاومة بشكل أكبر.



"يمكنك رؤية حالة اللاعبين الذهنية الايجابية. استطاعوا تحقيق الكثير من التقدم".