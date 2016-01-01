السعودية تنفي اتهامات اتحادات التنس العالمية بشأن قناة رياضية

نفت السعودية اليوم السبت اتهامات أطلقتها الاتحادات العالمية المسؤولة عن رياضة التنس بأن مقر قناة تلفزيونية تبث المباريات دون وجه حق يقع في المملكة.



كان الاتحاد الدولي للتنس ورابطة لاعبي التنس المحترفين وجهات أخرى قد دعت يوم الخميس إلى "الإغلاق الفوري لعملية القرصنة غير الشرعية التي تتخذ من السعودية قاعدة" مشيرا إلى أن قناة ‭‭(‬‬بي أوت كيو) المعنية تبث محتوى بصورة غير قانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ونشر البيان على الموقع الإلكتروني لبطولة ويمبلدون المقامة حاليا في لندن، وهي إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى. وصدر بعد شكاوى مماثلة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.



وأشار بيان لوزارة الإعلام السعودية إلى "زعم ويمبلدون بأن (بي أوت كيو) تتخذ من السعودية مقرا لها وأنها متواطئة على نحو ما في ذلك البث دون أن تقدم ويمبلدون دليلا واحدا على صدق مزاعمها".



وأضاف أن السعودية تكافح أنشطة (بي أوت كيو) "دون تهاون" مؤكدا على التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية.



ولم يتسن الاتصال بقناة (بي أوت كيو) للتعليق. ولم يتضح من الذي يملك القناة أو يديرها.



وتملك شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولات التنس الهامة وأحداث رياضية كبرى أخرى مثل كأس العالم لكرة القدم.



وقناة (بي إن) محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة مفروضة على قطر منذ أكثر من عام. وكانت الرياض ودول عربية أخرى قد قطعت الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.



