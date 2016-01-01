درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، بيان هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 38 / 26

الإسكندرية 31 / 25

مطروح 30 / 23

بورسعيد 32 / 24

دمياط 32 / 25

الإسماعيلية 38 / 24

السويس 37 / 25

العريش 34 / 23

رفح 34 / 22

طابا 37 / 24

شرم الشيخ 38 / 30

الغردقة 39 / 29

الفيوم 38 / 24

بني سويف 38 / 24

أسيوط 38 / 26

الاقصر 41 / 27

أسوان 41 / 29

شلاتين 40 / 28

حلايب 37 / 30

الوادي الجديد 40 / 25

