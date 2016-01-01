حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، يتزعمه شخص سورى الجنسية، تخصص فى سرقة مساكن أهالى مدينة العاشر من رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغات من عدد من الأهالي بسرقة منازلهم، أثناء تركها لقضاء فترة إجازة نهاية الأسبوع بمحافظتهم الأخرى.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد الجناة والعمل علي ضبطهم، وتوصلت التحريات ، إلى قيام كل من " ناصر م ع ص" 28 سنة، عاطل وسبق اتهامه فى عدد من قضايا سرقة المساكن، ومقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، و"حسين س س" 19 سنة مقيم دائرة قسم أول العاشر، و" محمود ع ب ب" 24 سنة عاطل سورى الجنسية، بتكوين تشكيل عصابى، يتزعمه السورى، تخصص فى سرقة المساكن، بأسلوب الدخول عن طريق المفاتيح المصطعنة، وارتكبوا عددا كبيرا من الوقائع بدائرة قسم أول وثانى العاشر، وتم إحالتهم للنيابة العامة وقررت حبسهم 4 أيام.