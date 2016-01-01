البنك الدولي يعلن عن استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في نيجيريا

أعلن وفد من البنك الدولى عن قيام البنك باستثمار حوالى 734ر10 مليار دولار فى مشروعات وبرامج فى نيجيريا .



جاء ذلك فى ختام زيارة قام بها وفد ضم عشرة مديرين تنفيذيين من البنك إلى نيجيريا ، وأعرب أعضاء الوفد عن إرتياحهم لعودة الاقتصاد النيجيرى إلى النمو ، وتعهدوا بمزيد من التعاون مع نيجيريا من أجل تسريع معدل النمو .



وأوضح البنك فى بيان أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن أن الوفد ترأسه د. باتريزو باجانو المدير التنفيذى المختص بشئون إيطاليا وألبانيا واليونان ومالطة والبرتغال وسان مارينو .



وأضاف :" إن الهدف من زيارة الوفد لنيجيريا هو تقييم الوضع على أرض الواقع ودعم الفرص التى تتيح لنيجيريا إمكانية استمرار السير على طريق التنمية المستدامة " .



وأعرب البنك عن تقديره لنيجيريا لقيامها بتنفيذ خطة جديدة لتحقيق النمو والإنعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على تحقيق التكامل الاقليمى لضمان تدفق التجارة ورأس المال وأن ذلك يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحقيق نمو أكبر.



وأشار البيان إلى أن وفد البنك الدولى بحث مع كبار المسئولين النيجيريين التحديات الأمنية فى شمال شرق نيجيريا ومنطقة الحزام الأوسط وكيفية تحقيق التنمية فى ظل هذه التحديات.

