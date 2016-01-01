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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

السبت 07/يوليه/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
جمال صالح
بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"لاورنس ويستهوف" السفير الهولندي بالقاهرة، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك عددا كبيرا من مجالات التعاون بين مصر وهولندا في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، مشيرًا إلى حرص مصر على تكثيف هذا التعاون والاستفادة من الخبرة الهولندية في الكثير من المجالات.

وأشار أبوستيت الى أهمية ان يشمل التعاون المشترك نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات إدارة استخدامات المياه، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، فضلًا عن الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال الصوب الزراعية نظرًا لما لها من دور مهم في زيادة إنتاجية محاصيل الخضر بما يفتح الباب لزيادة الصادرات الزراعية المصرية منها الى الخارج.

وأكد وزير الزراعة أيضًا، أهمية التعاون في مجال إنتاج الطاقة باستخدام الرياح باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مشروعات الاستصلاح الجديدة، لاسيما في مشروع استزراع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا.

وأوضح أبو ستيت ان ضمن مجالات التعاون أيضًا التي ترغب الوزارة في تكثيفها، تبادل الخبرات الفنية، في مجال البحث العلمي الزراعي، وعمل رابطة قوية بين المراكز البحثية بين مصر وهولندا، بما يعود بالنفع على الدولتين، وذلك فضلًا عن عمل برامج تدريبية للمهندسين الزراعيين، والباحثين في مجال الزراعة لتنمية مهاراتهم والاستفادة من الخبرات الدولية، فضلًا عن التوسع في مجالات تقليل الفاقد لثمار الفاكهة، والخضر، والتوسع في المكافحة الحيوية لأمراض النباتات.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة للإتفاق على النقاط الرئيسية التي يمكن التعاون فيها، مع وضع خطة تنفيذية للبدء في العمل والتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة.
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

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