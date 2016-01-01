حسين السيد يبرئ مدير الكرة بالزمالك من أزمة عقود كهربا وفتحى

تعرض أيمن حافظ، مدير الكرة بالزمالك، لحرب قوية فى الساعات الأخيرة بدعوى تسببه فى أزمة كبيرة بعدم توثيق عقود كهربا الجديدة عقب تمديدها على مدار العاميين الماضيين، ما يمنح اللاعب حرية الرحيل المجانى فى يناير الماضى .



وأكدت مصادر داخل الزمالك أن حافظ بريء من تلك الأزمة، خاصة أنه تسلم عمله فى سبتمبر 2017 عقب إعارة كهربا للمرة الثانية لاتحاد جدة السعودى، حيث كان حسين السيد مديرا للكرة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى فتحى الذى لم يمدد عقده من الأساس.



وشدد المصدر على أن كهربا وفتحى لن يرحلا عن الزمالك دون موافقة المجلس الأبيض لارتباطهما بعقود مع النادي سارية لمدة موسمين قادمين.



