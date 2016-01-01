ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

حسين السيد يبرئ مدير الكرة بالزمالك من أزمة عقود كهربا وفتحى

السبت 07/يوليه/2018 - 10:08 ص
كهربا
كهربا
منتصر الرفاعى
تعرض أيمن حافظ، مدير الكرة بالزمالك، لحرب قوية فى الساعات الأخيرة بدعوى تسببه فى أزمة كبيرة بعدم توثيق عقود كهربا الجديدة عقب تمديدها على مدار العاميين الماضيين، ما يمنح اللاعب حرية الرحيل المجانى فى يناير الماضى .

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن حافظ بريء من تلك الأزمة، خاصة أنه تسلم عمله فى سبتمبر 2017 عقب إعارة كهربا للمرة الثانية لاتحاد جدة السعودى، حيث كان حسين السيد مديرا للكرة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى فتحى الذى لم يمدد عقده من الأساس.

وشدد المصدر على أن كهربا وفتحى لن يرحلا عن الزمالك دون موافقة المجلس الأبيض لارتباطهما بعقود مع النادي سارية لمدة موسمين قادمين.

ترشيحاتنا

تعرف على وصية السلف الصالح في تلاوة القرآن

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك

وزير الداخلية الإيطالي: رفع الحصار عن ليبيا سيساعد في إيجاد حل لمشكلاتها

السبت المقبل غرة ذي القعدة

مؤسس مشروع خردة تك: راودتني الفكرة خلال فترة تجنيدي بالجيش

حبس عصابة تستدرج الرجال عبر فيس بوك لابتزازهم بأوضاع مخلة

سعر الأسمنت في السوق اليوم

النظام التعليمي الجديد.. كل يوم هو في شأن.. طارق شوقي يدرس إلغاء درجات الصف الأول الثانوي للعام المقبل.. ونائبة: ظلم كبير للطلاب.. وآخر: المقترح يهدف للتجربة.. وطمأنينة أولياء الأمور

تنسيق 2018.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على اختبارات قدرات الفنون الجميلة "فنون" وتوزيع درجاتها

سعر الخضراوات اليوم في سوق العبور

بابا الفاتيكان والبابا تواضروس في صلاة لأجل الشرق الأوسط.. فيديو

الليلة روسيا وكرواتيا فى مواجهة نارية بختام دور الثمانية بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية.. فيديو
مؤسس مشروع خردة تك: راودتني الفكرة خلال فترة تجنيدي بالجيش
أحمد مجدي: قوام منتخب بلجيكا وفرنسا رد على فرضية صدام الحضارات
خردة تك: نستهدف تأسيس مصنع تدوير خلال عامين
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟