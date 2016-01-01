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اقتصاد

التشيك تعتزم إنفاق 100 مليون دولار لدعم مشروعات زراعية بأنجولا

السبت 07/يوليه/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الدولة الأنجولى لشئون موارد الغابات بوزارة الزراعة " أندريه دى مودا " أن جمهورية التشيك أعربت عن إعتزامها إنفاق مائة مليون دولار لتمويل مشروعات زراعية فى أنجولا .

وقال وزير الدولة الأنجولى أثناء منتدى لبحث فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال "إن هذا التمويل سيسمح بظهور مشروعات كثيرة ستسهم فى تطوير قطاع الزراعة فى أنجولا". 

وأضاف "أن المسئولين الأنجوليين يسعون من أجل إقامة مصانع لتصنيع الأسمدة والمبيدات الحشرية ومنتجات أخرى بهدف خفض تكاليف الإنتاج " .

وتابع: أن أنجولا لديها موارد طبيعية متاحة على أرضها ومياهها ومناخها ، وهى تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة والاستثمارات ، وخاصة فى قطاع إنتاج الحبوب والدواجن والألبان واللحوم البقرية .

جدير بالذكر أن أنجولا وجمهورية التشيك كانتا قد وقعتا على إعلان لاقامة علاقات ثنائية بين البلدين خلال شهر ديسمبر عام 1999 ، كما تجدر الاشارة إلى أنه تم التوقيع على برنامج للتعاون بين البلدين فى مجال التنمية خلال عام 2006 ، وقد وقع على مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذا الشأن وزير الخارجية الأنجولى فى ذلك الوقت " جواو ميراندا " ونظيره التشيكى سيريل سفوبودا .

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