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اقتصاد

طرح أدوات دين محلية بقيمة 16.75 مليار جنيه.. غدا

السبت 07/يوليه/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
محمد يحيي
يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، غدا، الأحد، أذون خزانة بقيمة ١٦.٧٥٠ مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٨.٢٥٠ مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

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