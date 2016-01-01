السويد تشارك في برنامج لدعم مشروعات المرأة في زيمبابوي





ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين دخل أكثير من 67 ألف سيدة ريفية وتحقيق الأمن الغذائى لهن خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021.



وقالت السفيرة السويدية لدى زيمبابوى " صوفيا كالتروب "خلال مراسم التوقيع على الاتفاق إن هذا الدعم سيتم تقديمه بناءً على نجاح البرامج السابقة الذى شاركت فيها السويد مع منظمة " نحن نؤثر " الدولية للتنمية .



وأضافت:"إن أكثر من 60 ألف شخص،معظمهم من النساء ، تمت تعبئتهم للمشاركة فى أنشطة مدرة للدخل وتساعد على الادخار وذلك من خلال مشروعات زراعية وغير زراعية ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة عائلاتهم " .



وتابعت:" إن هذا البرنامج سيسهم فى تحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الفرص لرفع مستوى المعيشة بشكل مستدام ، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائى المستدام و توفير فرص عمل منتجة للنساء والشباب " وأشارت السفيرة السويدية إلى أنها تشعر بارتياح لأن 67500 شخص فى زيمبابوى استفادوا من برنامج التنمية الذي تدعمه السويد هناك.



وقعت السفارة السويدية لدى زيمبابوى على إتفاق مع منظمة دولية للتنمية لدعم مشروعات المرأة فى زيمبابوى من خلال برنامج يتكلف 6ر3 مليون دولار .