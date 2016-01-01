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السويد تشارك في برنامج لدعم مشروعات المرأة في زيمبابوي

السبت 07/يوليه/2018 - 10:11 ص
سيدة افريقية
سيدة افريقية
أ ش أ
وقعت السفارة السويدية لدى زيمبابوى على إتفاق مع منظمة دولية للتنمية لدعم مشروعات المرأة فى زيمبابوى من خلال برنامج يتكلف 6ر3 مليون دولار . 

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين دخل أكثير من 67 ألف سيدة ريفية وتحقيق الأمن الغذائى لهن خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021.

وقالت السفيرة السويدية لدى زيمبابوى " صوفيا كالتروب "خلال مراسم التوقيع على الاتفاق إن هذا الدعم سيتم تقديمه بناءً على نجاح البرامج السابقة الذى شاركت فيها السويد مع منظمة " نحن نؤثر " الدولية للتنمية .

وأضافت:"إن أكثر من 60 ألف شخص،معظمهم من النساء ، تمت تعبئتهم للمشاركة فى أنشطة مدرة للدخل وتساعد على الادخار وذلك من خلال مشروعات زراعية وغير زراعية ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة عائلاتهم " .

وتابعت:" إن هذا البرنامج سيسهم فى تحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الفرص لرفع مستوى المعيشة بشكل مستدام ، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائى المستدام و توفير فرص عمل منتجة للنساء والشباب " وأشارت السفيرة السويدية إلى أنها تشعر بارتياح لأن 67500 شخص فى زيمبابوى استفادوا من برنامج التنمية الذي تدعمه السويد هناك.

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