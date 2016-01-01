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حوادث

استقرار الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

السبت 07/يوليه/2018 - 10:11 ص
الطريق الدائري -
الطريق الدائري - أرشيفية
أحمد مهدي
تشهد الطرق والمحاور الرئيسية استقرارا في الحالة المرورية، ولم تتخط نسب معدلات السير 60% على الطرق السريعة والرئيسية.

وأشارت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إلى استقرار الحالة المرورية والطقس على الطرق الرئيسية، حيث تستقر الحالة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطرق الكريمات الصحراوي الشرقي وأسيوط الغربي، والقطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة.

أكدت المصادر، أن غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، لم تتلق اي بلاغات او اخطارات تفيد بوقوع حوادث او مؤثرات علي الطرق الرئيسية.

طالبت المصادر، قائدي المركبات باتباع تعليمات رجال المرور، والحفاظ على قواعد وقوانين المرور حفاظا على سلامتهم.

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