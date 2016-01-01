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اقتصاد

موريشيوس ونيوزيلندا تسعيان لتعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية

السبت 07/يوليه/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت موريشيوس ونيوزيلندا سعيهما من أجل تعزيز العلاقات بين شعبى البلدين من خلال تحسين خطوط الاتصال الجوية وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المفوض السامى النيوزيلندى لدى موريشيوس "مايك باريل" لرئيس وزراء موريشيوس "برافيند كومار".

وقال المفوض السامى النيوزيلندى إن العلاقات بين البلدين علاقات راسخة منذ زمن طويل ، وإننا مهتمون بالتعاون مع موريشيوس فى
مجال التعليم ، حيث نشجع المزيد من الدارسين من موريشيوس على الدراسة في جامعات نيوزيلندية .

وأضاف قائلا " إننا مهتمون أيضا بالتعاون فى قطاع صيد الأسماك ، حيث تقدم نيوزيلندا الخبرة إلى موريشيوس فى هذا المجال"، مشيرا إلى أن بلاده تسعى أيضا لاقتسام الخبرة مع موريشيوس فيما يتعلق بكيفية مواجهة تحديات ظاهرة التغير المناخي.

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