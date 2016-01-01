ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

الشعور بالشباب الدائم يبطئ شيخوخة المخ

السبت 07/يوليه/2018 - 12:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت دراسة طبية بأن الشعور بالشباب الدائم يمكن أن يؤدى إلى إبطاء معدل شيخوخة الدماغ.

وأظهرت النتائج أن كبار السن، الذين يشعرون أنهم أصغر من عمرهم، يظهرون علامات أقل على شيخوخة الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين يشعرون بعمرهم أو أكبر من عمرهم.

وقال الدكتور جانيونج تشى، أستاذ المخ والأعصاب فى جامعة "سول" فى كوريا الجنوبية: "نميل إلى التفكير في الشيخوخة كعملية ثابتة، حيث تتغير أجسامنا وعقولنا بثبات، ومع ذلك، فإن السنوات التى تمر من عمر الانسان تؤثر على الجميع بشكل مختلف، كما أن عمرنا، والذي يسمى عصرنا الذاتي، يختلف أيضا بين الناس".

وفى هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب والشيخوخة"، ضم الفريق عددًا صغيرًا من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 59-84 عامًا، وأجرى مسحًا على الدماغ بالرنين المغناطيسي للنظر في أحجام المادة الرمادية في مناطق دماغية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشعرون أنهم أصغر من عمرهم كانوا أكثر احتمالا لتسجيل درجات أعلى في اختبار الذاكرة، معتبرين أن صحتهم أفضل وأنهم أقل احتمالا للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، كما أظهروا زيادة حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسية.

كما وجد أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر سنا لديهم الخصائص الهيكلية للدماغ الأصغر، وأنه من المهم أن يبقى هذا الاختلاف قويا عندما يتم حساب العوامل المحتملة الأخرى، بما فى ذلك الشخصية، والصحة الشخصية، وأعراض الاكتئاب أو الوظائف المعرفية.

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمى للشيكولاتة.. 8 أضرار تهدد صحتك

إحالة مسئولين بالزراعة وصاحب شركة للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

موقع خدمات جوية: مصر تتربع على عرش وجهات السياحة الألمانية

ملعب كازان شاهد على خروج الكبار من مونديال روسيا

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

السعودية تنفي اتهامات اتحادات التنس العالمية بشأن قناة رياضية

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل يجعل الله يشكر لك ويغفر ذنبك

التعليم: قرارات جديدة بشأن تدريس مواد الصفين الأول والثاني الثانوي

العثورعلى نزيل فندق وسط الإسكندرية في حالة تعفن رمي

14 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان نمبر ون.. فيديو

اتفاقية ترامب - بوتين تثير مخاوف الناتو

ريمو روبو.. أول روبوت لفريق عربي بقيادة مهندس مصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم السعيدى بإطلالة مفعمة بالأنوثة خلال حملها .. صور

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

فيديو

وزير التموين: علينا مسئولية لإحقاق الحق للفئات الأكثر احتياجا
مونديال روسيا لأوروبا فقط.. كبار أمريكا الجنوبية يودعون واللقب بين أقدام القارة العجوز
التموين: تعميم أسعار استرشادية للخضر والفاكهة على الجمهورية ..فيديو
برلمانية: برنامج الحكومة الحالية يتميز بمحاور واضحة.. فيديو
تفاصيل الأجندة الرئاسية لتطبيق المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟