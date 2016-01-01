الشعور بالشباب الدائم يبطئ شيخوخة المخ

أفادت دراسة طبية بأن الشعور بالشباب الدائم يمكن أن يؤدى إلى إبطاء معدل شيخوخة الدماغ.



وأظهرت النتائج أن كبار السن، الذين يشعرون أنهم أصغر من عمرهم، يظهرون علامات أقل على شيخوخة الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين يشعرون بعمرهم أو أكبر من عمرهم.



وقال الدكتور جانيونج تشى، أستاذ المخ والأعصاب فى جامعة "سول" فى كوريا الجنوبية: "نميل إلى التفكير في الشيخوخة كعملية ثابتة، حيث تتغير أجسامنا وعقولنا بثبات، ومع ذلك، فإن السنوات التى تمر من عمر الانسان تؤثر على الجميع بشكل مختلف، كما أن عمرنا، والذي يسمى عصرنا الذاتي، يختلف أيضا بين الناس".



وفى هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأعصاب والشيخوخة"، ضم الفريق عددًا صغيرًا من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 59-84 عامًا، وأجرى مسحًا على الدماغ بالرنين المغناطيسي للنظر في أحجام المادة الرمادية في مناطق دماغية مختلفة.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشعرون أنهم أصغر من عمرهم كانوا أكثر احتمالا لتسجيل درجات أعلى في اختبار الذاكرة، معتبرين أن صحتهم أفضل وأنهم أقل احتمالا للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، كما أظهروا زيادة حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسية.



كما وجد أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر سنا لديهم الخصائص الهيكلية للدماغ الأصغر، وأنه من المهم أن يبقى هذا الاختلاف قويا عندما يتم حساب العوامل المحتملة الأخرى، بما فى ذلك الشخصية، والصحة الشخصية، وأعراض الاكتئاب أو الوظائف المعرفية.