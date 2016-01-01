هولندا تبحث إلغاء اختبارات الالتحاق بالمدارس الابتدائية

تعتزم هولندا إلغاء عمل اختبارات للأطفال في مرحلة الصف التحضيري للالتحاق بالمدارس الابتدائية، وذلك لعدم تمكنهم من قراءة ورقة الأسئلة.



وقالت صحيفة "تليجراف" إن الحكومة الهولندية سوف تستبعد الاختبار الرسمي الذي تجريه للأطفال في سن 4 – 6 سنوات لأنهم لا يعرفون قراءة مواد الاختبار، مشيرة إلى أن العديد من المدارس الابتدائية تعقد اختبارات للفصول في السنوات الأولى تماشيا مع معايير رصد تقدم الطفل دراسيا، ولكن الامتحانات الرسمية التي تجرى أثارت جدلا، خاصة لصعوبة اختبار المهارات الحسابية والقراءة في مواد لا يستطيع الأطفال قراءة ورقة الاختبار فيها.



وقالت أحزاب الائتلاف الحاكم في هولندا، وفقا لموقع "دتش نيوز"، إنها تريد التخلص من مثل هذه الاختبارات ويتوقع صدور إعلان قريب من مجلس الوزراء في هذا الشأن.