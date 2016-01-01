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دراسة: التوت الأسود مدر للبول ومضاد للفيروسات

السبت 07/يوليه/2018 - 01:37 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت دراسة علمية أجراها الدكتور الفرنسي فرانك جينيون، ونشرت فى كتابه الجديد الصادر تحت عنوان أفضل النباتات المعالجة، بإحتواء التوت الأسود على فيتامين ج ،ونسبة من نترات البوتاسيوم المدرة للبول.

كما يتمتع التوت الأسود بمضادات للفيروسات قوية والتهابات الجهاز التنفسى العلوى ليقي من نزلات البرد وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الهربس.

وتنصح الدراسة بوضع ما بين 3 إلى 4 جرامات من الزهور المجففة فى وعاء من الماء الساخن جدا ليتم نقعها، وشرب هذا الماء عندما يبرد ثلاث مرات فى اليوم حيث يعمل على تعزيز دفاعات الجهاز المناعى.

وتنتشر شجيرة التوت الأسود على نطاق واسع فى كل من أوروبا ، كندا وأمريكا الشمالية والجنوبية والمكسيك.

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