تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية .. صور

بدأت الوحدات البيطرية، بمحافظة المنوفية، في عمل لجان متنقلة لتحصين الماشية لمواجهة وباء الحمي القلاعية والجلد العقدى ضمن الإجراءات الاحترازية.



وقال الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، إن الحملات والإجراءات مستمرة لمواجهة أى مرض قد يهدد الثورة الحيوانية بمراكز ومدن المحافظة.



واضاف، أنه تم نشر العديد من التوصيات للمزارعين لحماية ثروتهم الحيوانيه وابلاغ الطب البيطرى في حالة ظهور اى اعراض علي الماشية والتوجه الي الوحدات البيطرية.

