تطهير وتغطية الترع بالأقصر .. صور

أعلن المهندس محمد خالد مدير هندسة الرى بمركز إسنا بالأقصر، عن اتخاذ حزمة من الاستعدادات بهندسة الرى لتلبية احتياجات الزراعة ، حيث تم الانتهاء من تطهير جميع الترع بزمام إسنا، وعمل الصيانة الوقائية للمحطات، واستمرار نظافة شبك الأعشاب، وتوزيع المياه على الترع فى المناوبات الخاصة بها واخطار المنتفعين بذلك، والتنسيق مع الزراعة لتطهير المساقى الخاصة.



وأضاف فى تصريحات له أنه يتم التواصل مع المنتفعين من خلال روابط مستخدمى المياه لتفعيل المشاركة للوصول لخدمة أفضل للمنتفع، لافتًا إلى تطهير نهاية مسقى الدير، وتطهير ترعة إسنا الغربية، وتشغيل بئر رقم 3 على ترعة فرع 2 غرب إسنا، وتشغيل الآبار الجوفية لسد النقص فى المياه فى نهايات الترع وتخفيف تشغيل محطة النمسا، وحل مشكلة المياه الجوفية بقرى النمسا والمساوية والقرايا.





وتابع مدير هندسة رى إسنا، أنه تم تغطية ترعة ساحل إسنا بطول 250 مترا، وبتكلفة بلغت حوالى 3 ملايين جنيه لخدمة المواطنين والحفاظ على المياه من التلوث.



كما تم تغطية ترعة خور المكسر بطول 300 متر، لتوسعة مدخل إسنا الجنوبى بتكلفة بلغت حوالى مليون وربع المليون، وتم تغطية ترعة الكروم وسط كتلة سكنية بالنجوع لحماية المياه من التلوث.