الصحف الكويتية: خلاف حكومي حول قانون المعاش المبكر.. تركيا تنحاز إلى معسكر إيران.. الطعمية تسمم 11 شخصا بينهم مصريون... وقرض بـ250 مليون دولار لتونس

خلاف بين الحكومة والنواب حول قانون المعاش المبكر

تركيا: العقوبات الأمريكية على إيران غير عادلة

تونس تحصل عىل 250 مليون دولار من صندوق النقد

تسمم 11 شخصا بينهم مصريون بسبب وجبة طعمية

ألقت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على جملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي لها انعكاساتها على ما يجري في المنطقة، وعلى المواطن الكويتي بشكل خاص والعربي بشكل عام.







وفي هذا الصدد، ألقت صحيفة "الوطن" الضوء على الرفض التركي للسياسات الأمريكية الرامية إلى عزل إيران دوليا، وقالت الصحيفة إن تركيا انتقدت العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، واصفة القرارات الأمريكية في هذا الشأن بغير الصائبة.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، وتضمن (البيان) التزام كل من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام إيران بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنود الاتفاق وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه.





من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اجتماع اللجنة المشتركة بأنه "كان جادا وبناء جدا"، وقال الوزير الإيراني للصحفيين في ختام الاجتماع إن بلاده أجلت بناءً على طلب بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الرد على ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي مع احتفاظ طهران بحق الرد، وذلك لتتأكد إيران أن مصالحها مضمونة.







وأضاف ظريف: "أكدنا ضرورة انتفاع الشعب الإيراني من منافع الاتفاق النووي مثلما أكدت ذلك بقية الدول الملتزمة في الاتفاق النووي".

وعربيا، ألقت الصحيفة الضوء على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من قرض للجانب التونسي بقيمة 250 مليون دولار.







وأشارت إلى أن تونس توصلت إلى اتفاق مع الصندوق على برنامج للحصول على قرض بقيمة حوالى 2.8 مليار دولار والذى تم التوصل إليه فى 2016، لافتة إلى أن القرض مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

ومن جهتها، أوردت صحيفة "الراي" نبأ مفاده تعرض بعض الوافدين، بينهم مصريون، للتسمم بسبب تناولهم وجبة من الطعمية.







وقالت الصحيفة إن مستشفى مبارك استقبل 11 حالة تسمم بينهم طفلان، تناولوا طعمية "فلافل" من مطعم بمنطقة حولي، وأشارت إلى أن المتسممين مصريون وباكستانيون وطفلان لبنانيان، وبحسب مصدر أمني فقد سجلوا بعد استقرار حالاتهم إثبات حالة في مخفر النقرة.

وسلطت صحيفة "القبس" الضوء على رفض نواب البرلمان رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر الذي تم إقراره عبر مجلس الأمة بأغلبية نيابية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن هذا القانون، وسوف يستخدمون المادة 66 من الدستور التي تتيح لهم إعادة تقديمه والتصويت عليه من جديد.





ونقلت الصحيفة عن النائب رياض العدساني قوله إن النواب لهم حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، والحكومة ردت عدة قوانين خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها، لذا أعلن انني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر، وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قوله إن العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران غير صائبة، وحشر إيران في الزاوية خطر على أمن المنطقة.يأتي ذلك في حين تعهدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني (باستثناء الولايات المتحدة) أمس، الجمعة، بتنفيذ جميع بنود الاتفاق وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه ومن بينها مواصلة استيراد النفط الإيراني.ونص البيان على مواصلة توريدات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائيات والغاز من إيران وحماية مصالح الشركات المستثمرة في إيران من التبعات الناجمة عن العقوبات الأمريكية وتعزيز العلاقات الاقتصادية - التجارية مع إيران وتوسيع نطاقها والحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران ودعمها.كما تم الاتفاق على العمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء آليات لحماية الروابط الاقتصادية مع إيران ودعم عملية تحديث مفاعل "آراك" وتحويل منشأة "فوردو" إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي، وتم الاتفاق أيضا على أن تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث مفاعل "آراك" للأبحاث، فضلا عن تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأمريكية السارية واستمرار التعاون مع إيران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو.وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج إجمالى مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار، بعد أن انزلقت تونس إلى كساد اقتصادى حاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فى 2011، ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات فى خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.ومن جهته، قال النائب أحمد الفضل: "لم نفاجأ برد الحكومة لقانون التأمينات، بل هذا ما توقعناه منذ يوم إقراره، ليس لفراسة نمتلكها ولا لحذاقة نتحلى بها، إنما لعلمنا أن ليّ الذراع لا ينتج عنه الا ضياع الوقت والجهد"، واعتبر النائب أسامة الشاهين أن رد قانون التقاعد خطأ سياسي واقتصادي، ستكون له تداعيات تشريعية ورقابية.وقال النائب مبارك الحجرف إن إعادة قانون التقاعد المبكر إلى المجلس، بالرغم من حصوله على الأغلبية النيابية المؤيدة للقانون، بادرة سيئة جديدة تضاف للحكومة وتظهر عدم رغبتها بالتعاون مع المجلس، وإعادة إقرار القانون سيكون أهم أولويات دور الانعقاد القادم بإذن الله.