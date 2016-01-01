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فن

إيمان أبو طالب تقدم مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى

السبت 07/يوليه/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تقدم الإعلامية إيمان أبو طالب، اليوم، الأحد، مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور 9 دول عربية ووزراء الشباب والهجرة، وسفراء الدول العربية ومجموعة من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة لتحكيم المهرجان برئاسة المايسترو سليم سحاب، والموسيقار هانى شنودة، والدكتور عز الدين طه، ويحمل المهرجان رئاسة شرفية لأمير الغناء العربى هانى شاكر، وتقوم بتقديم المهرجان الإعلامية إيمان أبو طالب فى الفترة من 7 إلى 12 يوليو الحالى، وذلك بعد إطلاق القاهرة عاصمة الشباب العربى فى مايو 2018.

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