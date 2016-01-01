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محافظات

بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة ..صور

السبت 07/يوليه/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تبدأ فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة اليوم، السبت، تحت عنوان "الصيدلة مهنة تتطور"، بمجمع دمنهور الثقافي. 

يقام المؤتمر برعاية كل من" رؤساء النقابات المهنية العامة والفرعيين وأعضاء المجالس ومديري الإدارات المختلفة بمديرية الصحة بالبحيرة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة دمنهور، وأعضاء مجلس النواب وممثلي المجمتع المدني بالبحيرة. 

وأكد  الدكتور احمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعكس مدي التقدم العلمي للصيادلة والعمل علي رفعة المهنة بما فيه صالح المنظومة الصحية والمريض، مشيرًا إلي أن المؤتمر برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ورئيس جامعة دمنهور والدكتور محيي عبيد النقيب العام لصيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب. 

وأوضح الدكتور محمود عبد الواحد سكرتير عام المؤتمر ورئيس لجنة الحكوميين بنقابة الصيادلة، أن المؤتمر سبقه أربع ورش عمل بمقر النقابة شملت مجالات عمل الصيدلة، مشيرا الى إسناد الإشراف العلمي للمؤتمر للدكتور ماجد وصفي أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة دمنهور و بمشاركة  أفضل الكوادر الصيدلانية علي المستوى الأكاديمي والعملي.

بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة ..صور
بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة ..صور
بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة ..صور
بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة ..صور

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