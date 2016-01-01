ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

ندوة للتوعية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني في مكتبة مصر الجديدة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:46 م
صدى البلد
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة توعوية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكترونى، يحاضر فيها المستشار القانونى محمد الخياط ، وذلك فى السادسة من مساء بعد غد الاثنين بمسرح مكتبة مصر الجديدة.

قال د.نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الندوة تهدف إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والرسائل النصية الهاتفية، والمكالمات الخادعة، حيث أصبحت ظاهرة النصب الإلكتروني تشكل هاجسًا باعتبارها جريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره، مشيرا الى ان الندوة تأتى في إطار تنفيذ لاستراتيجية الجمعية بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية فى شتى مناحى الحياة التى تهم الفرد والمجتمع من اجل انشاء جيل قادر على المشاركة الحياتية بعقل متفهم ومرجعية صادقة.

ترشيحاتنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بدءا من الثلاثاء..والقاهرة تسجل 39

الأرصاد تحذر المصيفين من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات.. فيديو

التعليم: 6973 طالب ثانوية حصدوا الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الأولى

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

فى 5 دقائق تخلصي من الكرش بدون حرمان

مدبولى: لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارى وإدارى بالمدن الجديدة

البحيرة فى أسبوع.. الثعابين والأفاعى تفتك بأهالي قرية منية السعيد وتقتل شابا وتصيب 4 آخرين.. إحالة مدير جمعية زراعية للنيابة و3 أطباء للتحقيق

آمال ماهر في ذكري والدها: أفتقدك في كل لحظة في حياتي

حسين السيد يبرئ مدير الكرة بالزمالك من أزمة عقود كهربا وفتحى

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

التعليم: أعمال تصحيح امتحانات الثانوية مستمرة.. والنتيجة الأسبوع القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التموين يشدد على حسن معاملة المواطنين ..صور

الداخلية: أسبوع للمرور بعنوان القيادة تحت تأثير المخدر يهدد حياتك .. صور

ريم السعيدى بإطلالة مفعمة بالأنوثة خلال حملها .. صور

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

فيديو

فخري الفقي: استثمارات الحكومة في الموازنة زدات 35 مليار جنيه
على مصلحي لمكتب تموين: ليه بتقفلوا الباب وبتتعاملوا من الشباك؟
الإسكان: تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية قريبا .. فيديو
الرئاسة: توجيهات بإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة.. فيديو
وزير التموين: علينا مسئولية لإحقاق الحق للفئات الأكثر احتياجا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟