ندوة للتوعية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني في مكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة توعوية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكترونى، يحاضر فيها المستشار القانونى محمد الخياط ، وذلك فى السادسة من مساء بعد غد الاثنين بمسرح مكتبة مصر الجديدة.
قال د.نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الندوة تهدف إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا لعمليات وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والرسائل النصية الهاتفية، والمكالمات الخادعة، حيث أصبحت ظاهرة النصب الإلكتروني تشكل هاجسًا باعتبارها جريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره، مشيرا الى ان الندوة تأتى في إطار تنفيذ لاستراتيجية الجمعية بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية فى شتى مناحى الحياة التى تهم الفرد والمجتمع من اجل انشاء جيل قادر على المشاركة الحياتية بعقل متفهم ومرجعية صادقة.