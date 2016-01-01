ندوة للتوعية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني في مكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة توعوية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكترونى، يحاضر فيها المستشار القانونى محمد الخياط ، وذلك فى السادسة من مساء بعد غد الاثنين بمسرح مكتبة مصر الجديدة.



