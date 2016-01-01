الكشف على 960 مريضا بالمجان في قافلة طبية بجامعة الإسكندرية.. صور

أطلقت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، قافلة طبية بمنطقة نادي الصيد، استمرت على مدار يومين، بمشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية، وذلك في إطار خطة الجامعة لخدمة المجتمع.



وقال الدكتور عبد المنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة اشتملت على عدة تخصصات طبية هي "الباطنة، الجلدية، الصدر، أمراض النساء، أطفال، الضغط والسكر، فيروس سي، صيدلية".



ونوه "فوزى" بأنه تم الكشف على 960 حالة فى كافة التخصصات، فضلا عن إجراء 140 كشفا مبكرا عن فيروس الكبد الوبائي سى كشفت عن إصابة 6 حالات منهم بفيروس سي وجرى تحويلهم لمستشفى الحميات لعمل الفحوصات وأخذ العلاج المناسب.



وأشار "فوزي"،إلى أنه تم تحويل 4 حالات إلى مستشفى علاج الادمان لتلقى العلاج، وصرف ما يقرب من 350 روشتة علاجية مقدمة من شركة فاركو للأدوية ونقابة الصيادلة وبنك الدواء.



من جانبه قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه أقيم على هامش فاعليات القافلة ندوة حول كيفية المحافظة على البيئة، فضلا عن إجراء استطلاع رأى حول كيفية الاستفادة من مياه الشرب والصرف الصحى.