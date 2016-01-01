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محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بالمستشار الثقافي الليبي

السبت 07/يوليه/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
التقي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالمستشار الثقافي الليبي بالقاهرة، في إطار خطة الجامعة لتذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعة ومواعيد الدراسة.

وأوضح حسن أن اللقاء تناول الموضوعات التالية بحث إمكانية تخصيص منسق من للتنسيق بين الجامعة والمكتب الثقافي، وكذلك بحث آلية التواصل مع الجامعة لحل المشكلات والصعوبات التى قد تواجه الطلاب الوافدين، وأيضا بحث آلية لأخطار المكتب الثقافي بتقارير نصف ثانوية عن طلاب مرحلة الدراسات العليا، وإخطار المركز الثقافي بنتائج الامتحانات بصورة مجمعة وخاصة مرحلة البكالوريوس.

وأكد حسن على سعي الجامعة لإعداد خطط تسويقية لكليات الجامعة وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بإدارة الوافدين بالجامعة، والتي تهدف إلى التعريف بالجامعة وأهم كلياتها وبرامجها الخاصة، لتوفير كافة المعلومات الخاصة بكل برنامج والعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين مع تنظيم العديد من اللقاءات مع الملحقيات الثقافية للدول العربية والإفريقية لاستعراض خطة الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين والمميزات التي تقدمها الجامعة لهم.

وأشار إلى أن الجامعة بصدد افتتاح دار الضيافة الطلابية المتميزة بالمجمع الأول شرق النيل بتكلفة ٥ ملايين جنيه والذي تبلغ مساحته 1600 متر ومكونة من أربعة طوابق.

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