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محافظات

تحرير 401 مخالفة تموينية وضبط 2557 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بأسيوط

السبت 07/يوليه/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على مواصلة العمل على ضبط المخالفين والمتاجرين بحقوق المواطنين وصحته في حصوله على سلع صالحة للاستخدام وبأسعار مناسبة عن طريق شن الحملات المفاجئة على الأسواق المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بالتنسيق بين المحافظة ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم تحرير وضبط 401 قضية تموينية مختلفة خلال 4 أيام فقط من الحملات اليومية بناءً على توجيهات الوزير المحافظ الذي شدد على متابعة مستودعات البوتاجاز والمخابز والأسواق ومنافذ البيع للتأكد من السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين وحقوقه في الحصول على السلع التموينية المدعمة وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين الى انه تم تخصيص 3 خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين منها خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( 16528 ) بمجلس الوزراء بالاضافة الى الارقام ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

وأضاف العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط ان إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال 4 أيام فقط وصلت إلى 401 مخالفة تموينية تضمنت ضبط 2557 اسطوانة بوتاجاز ما بين (عدم استلام الحصة والبيع بأزيد من السعر واستخدام في غير الغرض المخصص لها) فضلًا عن 171 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام أو الذبح خارج المجزر و 4099عبوة أدوية و 250كيلو دقيق و 14زجاجة زيت و1100 رغيف بلدي و 17قضية من الأجهزة الكهربائية المستوردة بالإضافة إلى 145سلع غذائية بدون بيانات وغير صالحة و 169بطاقة تموينية.


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