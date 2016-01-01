تنفيذ 730 مشروعا بتكلفة 37 مليون جنيه بمبادرة مشروعك بمركز ديروط

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة استكمال أعمال تطوير قرى ومراكز المحافظة وفقا لخطة المحافظة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مشروعات الخدمات والبنية الاساسية بالاضافة الى التوسع فى توفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرة "مشروعك" ومساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرا الى الموافقة على تنفيذ 730 مشروعا بتكلفة 37 مليون جنيه بمركز ديروط .



وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط انه تم البدء فى انارة شوارع وميادين مركز ومدينة ديروط باللمبات الليد والبدء بطريق ديروط / اسيوط فى نطاق مركز ومدينة ديروط واستكمال باقى الطرق والشوارع وصيانة ورفع كفاءة الكشافات التى تم استبدالها وانارة الشوارع الجانبية مشيرا الى التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لشراء كميات اضافية من اللمبات والكشافات الليد بتكلفة 700 ألف جنيه .



وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط الى ان مبادرة "مشروعك " بمركز ديروط لاقت اقبالا كبيرا من الشباب حيث تم الموافقة على اقامة 730 مشروعا بتكلفة 37 مليون جنيه وذلك لتوفير 1000 فرصة عمل للشباب مع تذليل كافة العقبات امامهم وتوفير دراسات الجدوى والدعم الفنى للشباب الراغبين فى فتح مشروعات جديدة مضيفا انه تم تكثيف حملات الاشغالات بالقرى والمراكز والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والرقابية .