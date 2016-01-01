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فن

نور: نجاح مسلسل رحيم فاق كل التوقعات

السبت 07/يوليه/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
ا ش ا
قالت الفنانة اللبنانية نور إن مسلسل (رحيم)، الذي عرض في رمضان الماضي، حقق نجاحا فاق التوقعات وإنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح .

وأضافت نور - في تصريحات صحفية اليوم /السبت/ - إن شخصية داليا، التي جسدتها في العمل، جذبتها لأنها حقيقية من لحم ودم تشبه البشر، فيها خليط من المشاعر الصادقة، ومزيج من الخير والشر.

وتابعت:(داليا) ليست شخصية شريرة طوال الأحداث أو ملائكية، على العكس مشاعرها تختلف باختلاف المواقف والظروف كأي إنسان وهو أكثر ما جذبها لها، بالإضافة إلى أن قصة العمل كاملة جذبتها كثيرا.

وأشارت إلى أن انتماء المسلسل لنوعية دراما الأكشن جعل معظم المشاهد كانت صعبة، فكل مشهد اعتقدت أنه الأصعب أتى بعده مشهد آخر أصعب، فالعمل ليس سهلا أبدا ولكن النجاح الذي حققه جعلهم ينسون إرهاق التصوير.
وأكدت نور أن لديها الكثير من السيناريوهات المعروضة عليها في السينما والدراما، ولكن حتى الآن لم تحسم قرارها تجاه أي منها، لافتة إلى أنها تستمتع حاليا بإجازة واستجمام مع أسرتها بعد انشغالها خلال فترة التصوير.

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