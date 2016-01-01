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أخبار العالم

الجيش الأفغاني يطلق عملية للقضاء على المسلحين في شمال البلاد

السبت 07/يوليه/2018 - 01:36 م
صدى البلد
ا ش ا
أطلقت القوات المسلحة الأفغانية، اليوم، السبت، عملية عسكرية جديدة للقضاء على المسلحين المنتشرين في إقليم بلخ بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان لفيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني في المنطقة الشمالية، أن العملية العسكرية التي تحمل اسم "وليد 9" انطلقت فجر اليوم من مقاطعة جمتال، وأسفرت حتى الآن عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية.

وأضاف البيان أنه سيتم تطهير المقاطعة بالكامل من تواجد أي جماعات مسلحة خلال العمليات، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة ومنها حركة طالبان على تلك التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية حتى الآن.

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