استياء بين أهالى طوخ بسبب انقطاع الكهرباء

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة طوخ إثر انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن المنطقة والقرى التابعة لها لأكثر من 5 ساعات.



وأكد الأهالي أن انقطاع الكهرباء جاء دون إعلان مسبّق من المسئولين وشركة الكهرباء مؤكدين انهم يعانون الامرين بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو واتلاف الاطعمة داخل الاجهزة الكهربائية.



يذكر ان قرى مدينة طوخ تعانى من مشكلة انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة حيث يقطع التيار الكهربائى يوميا لأكثر من 3 ساعات يوميا بقرى المنزلة والدير والمناطق المجاورة لها فى ظل تجاهل من المسئولين بحل الازمة وعمل صيانة للشبكات والمحولات الكهربائية.

