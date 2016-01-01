حملة لإعدام الكلاب الضالة فى قرى الداخلة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد عن البدء فى تنفيذ حملة لإعدام الكلاب الضالة على مستوى مدينة موط والقرى التابعة لمركز الداخلة اعتبارا من اليوم السبت ، وحتى منتصف الشهر الجارى .



تشمل الحملة عددا من المناطق تتمثل فى قرى الموشية والموهوب وعزب القصر والقصر والراشدة والدهوس والهنداو وموط والشيخ مفتاح والمعصرة واسمنت والشيخ والى .



وقال مدير الإدارة البيطرية بالداخلة ، الدكتور عبد الحميد صابر ، فى بيان له إن حملات الإعدام للكلاب الضالة يتم استخدام الخرطوش فيها للقضاء على تلك الكلاب فى التجمعات والبؤر التى تتكاثر بها فى القرى وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للقضاء على الكلاب الضالة والتى تنتشر فى المناطق العشوائية والقرى مؤكدا على أن الحملة تتضمن تنفيذ جدول زمنى اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 17 يوليو الجارى بواقع يوم لكل قرية من قرى الداخلة فى المناطق التى تنتشر بها تلك الكلاب الضالة حفاظا على حياة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض المشتركة .

