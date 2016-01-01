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بنات البلد

احذرى وجود هذه اللعبة على هاتف طفلك تدفعه للانتحار

السبت 07/يوليه/2018 - 01:43 م
صدى البلد
لمياء الياسين
لم ينته مسلسل انتحار الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية بعد، فبعد أن ظهرت الكثير من حالات الانتحار بسبب الحوت الأزرق، جاءت لعبة مريم بالكثير من حالات الانتحار أيضا، لتنتحر مؤخرا فتاة لبنانية فى عمر المراهقة شنقا، فيما رجحت معلومات أنها انتحرت بسبب لعبة "مريم" الإلكترونية التي أصبحت متاحة للتحميل بكل سهولة على هاتف طفلك.

ونصحت استشارى العلاقات الأسرية أميرة حبارير بالابتعاد عنها لاعتبارها تجسسية يمكن أن تؤثر سلبا على الأطفال والمراهقين، فهى تجبر اللاعب على الامتثال أوامر الفتاة وسط مؤثرات صوتية ومرئية مرعبة، فهى بذلك تشبه لعبة "الحوت الأزرق" القاتلة.

وللتصدي لهذا الأمر، ترى أنه يجب على الأهل متابعة سلوكيات أبنائهم ومراقبتهم بشكل سليم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية وعدم تركهم منعزلين في غرفهم طوال الوقت ومتابعتهم بشكل غير مباشر في ما يستخدمون من برامج على موبايلاتهم وتوجيههم وإرشادهم.

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