برلمانية تطالب بتوفير مسكن فى كل محافظة للمشردين حماية لهم

وطالب مؤسس معانا" لإنقاذ إنسان، الدولة بتوفير قطعة أرض لبناء مبنى كبير، يستوعب المشردين.





قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن إعلان الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، تعهدها بحل مشاكل المشردين هو أمر طبيعى فى ظل دور الدولة المطلوب لحماية الضعفاء من المواطنين ممن ليس لهم مأوى بسبب ظروفهم الاجتماعية.وأكدت "عازر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها سبق وأن طالبت بأن يتم تخصيص فى كل محافظة عدد من المساكن للأشخاص الذين ليس لهم مأوى حتى لايشردوا فى الشارع ويكونوا عرضه لاستخدامهم فى أعمال إجرامية تهدد سلامة واستقرار المجتمع المصرى.وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه لابد أن يتوافر عدد من الشروط فيمن يحتاج إلى الرعاية والاهتمام من الأشخاص الذين بلا مأوى، وهى أن يكون ليس لديه مسكن أو مورد رزق أو ظروفه الاجتماعية قاسية أو أن تكون امرأة مطلقة وليس لديها أولاد يعيلونها.وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، استجابت لمناشدة الإعلامي أسامة كمال على الهواء، بتوفير كل سبل الراحة للمشردين.ووعدت "والي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج"مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، بتوفير كل سبل الراحة للمشردين، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "معانا"لإنقاذ إنسان، وحل أى مشكلات يواجهها مع المستشفيات .ومن قلب استديو برنامج مساء dmc"، وجه محمود وحيد، مؤسس مبادرة "معانا"، كل الشكر لوزيرة التضامن على الاستجابة السريعة بعلاج المشكلات التى تواجه المؤسسة.وقال وحيد: "اكتشفنا أن مصر ليس بها أي مؤسسة تعتني بالمشردين من كبار السن، فتحركنا لإنشاء كيان لهذه الفئة،وتمكنا من إعادة 111 حالة من كبار السن لذويهم"، مضيفا أن "جمعية "معانا" لإنقاذ إنسان بيت كبير ونتعامل جميعًا كأسرة واحدة".وفي السياق ذاته ناشد مؤسس معانا الدولة تسهيل عمل بطاقة شخصية وبطاقة تموين ومعاش شهري لكبار السن المشردين بعد تأهيلهم.