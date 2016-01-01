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محافظات

توفير 4767 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية خلال عامين

السبت 07/يوليه/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
حسام صلاح
أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اليوم، السبت، أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة قد نجح فى توفير 4767 فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة وتوابعها خلال الفترة من عام 2006 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى 2018 وذلك من خلال التعاون والتنسيق التام مع المناطق الصناعية والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى عقد عدة دورات تدريبية تخصصية وتنمية بشرية مجانية للشباب من خلال الجهاز لرفع كفاءة الشباب المتقدمين للعمل وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وفي إطار تنفيذ المشروع القومى الكبير لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، أشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم بالفعل تنفيذ وتمويل عدد 1502 مشروعًا للشباب من أبناء المحافظة بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية، بلغت قيمتها 5 و97 مليون جنيه، وأتاحت 4054 فرصة عمل جديدة.

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