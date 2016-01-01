وفاة طالب بالدلنجات بلدغة ثعبان

شهدت محافظة البحيرة ضحية جديد من لدغة الثعبان حيث لقى طالب مصرعه بعزبة الصافى حميدة بمركز الدلنجات وتم نقل المصاب للمستشفى العام.



وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد بوصول "ى.ف.م" 16 سنة طالب مقيم بعزبة الصافى حميدة بدائرة المركز مصاب بحالة إعياء شديدة و"تسمم - ادعاء لدغة مجهولة" وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال والفحص والمعاينة وبسؤال والده قرر أنه أثناء تواجد نجله المتوفى بأرضهم الزراعية بذات القرية أصيب بلدغة مجهولة ورجح أن تكون لثعبان ما أدى لإصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى وفاته جنائيًا.



وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفه مفتش الصحة أفاد بتقريره "أن سبب الوفاة لدغه سامة مجهولة"، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.