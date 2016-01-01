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محافظات

انطلاق امتحانات النقل للدور الثاني بمدارس الغربية

السبت 07/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
أحمد على
انطلقت صباح اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني بمدارس الغربية لجميع صفوف النقل على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وصرح الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن جميع الإدارات التعليمية والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل اعتبارا من اليوم، وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى يوم السبت الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك طبقا لجدول امتحانات الدور الثاني السابق إعلانه.

وشدد "عايد "على ضرورة توفير الجو المناسب وتوفير سبل راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر، كما شدد على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب.

ونوه وكيل الوزارة بأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها منعقدة طوال فترة الامتحانات لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل العقبات أولا بأول.

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