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أخبار البلد

الاتحاد العالمى وعمال أفريقيا يهنئون عمال مصر ببدء دورة نقابية جديدة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:43 م
صدى البلد
أماني نوار
تلقى النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رسالة من جورج مافريكوس، الامين العام لاتحاد النقابات العالمى هنأه فيها بالفوز برئاسة الاتحاد العام لدورة نقابية مدتها اربع سنوات، كما هنأ أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة الذين حظوا بثقة عمال مصر.

أكد مافريكوس باسم 120 مليون عامل حول العالم على تضامنهم مع عمال مصر ومنظماتهم النقابية فى السعى نحو مزيد من التنمية والقضاء على الإرهاب.

كما تلقى المراغى رسالة مماثلة من ارزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية مؤكدا على وحدة العمال ومساندتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة فى استثمار موارد القارة.

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