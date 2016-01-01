تنسيق 2018 .. إرشادات اختبارات قدرات التربية الموسيقية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من الإرشادات العامة تشمل معلومات عن طبيعة اختبارات القدرات وتوزيع درجاتها، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإرشادات المتعلقة بكليات التربية الموسيقية والتربية النوعية والتربية شعبة التربية الموسيقية.



وأوضح المجلس، عبر موقعه الإلكتروني،درجات الاختبارات وهي اختبار سماع 65 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة للتخصص 35 درجة، تقييم الاختبار السماعي مسئولية كل كلية.



كما يتضمن اختبار الموسيقى 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، و20 سؤالا صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة ، ليصبح اختبار الموسيقى مكون من 35 سؤال ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط. (15×1 + 20×1 = 35 درجة) ويتم التصحيح إلكترونيًا.



وهناك مجموعة من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات وهي (فنون جميلة (فنون / عمارة ) – تطبيقية – تربية فنية –تربية موسيقية – رياضية – تربية نوعية "فنية+موسيقية" – تربية "فنية+موسيقية")، وتعقد هذه الاختبارات قبل إعلان نتيجة الثانوية ويتم التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



ويتم إجراء الامتحانات في المواعيد التي تحددها وزارة التعليم العالي مرة واحدة ولا يسمح للطالب الراسب بأداء الاختبار مرة آخري سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى في نفس التخصص ولكن يسمح له بأداء الاختبار لنوعية أخرى من الكليات. وتضاف نتيجة الاختبار إلى نتيجة الطالب إلكترونيًا ولا يتم تقديم أي نتيجة ورقية.