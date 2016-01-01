كارتيرون يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم بكرواتيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بقيادة باتريس كارتيرون، إلغاء المران الصباحي للفريق اليوم واقتصار التدريبات على الفترة المسائية؛ تجنبا للإرهاق، خصوصا أن الفريق خاض مباراة ودية في السادسة من مساء اليوم أمام فريق أولمبيا السلوفيني وانتهت 1-1 ، والمسافة بين فندق الإقامة وملعب المباراة تصل لما يقرب من الساعتين.





وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة بعد غد الاثنين عقب انتهاء معسكر كرواتيا.