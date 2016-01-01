ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كارتيرون يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم بكرواتيا

السبت 07/يوليه/2018 - 11:47 ص
كارتيرون
كارتيرون
عبد الحكيم ابوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بقيادة باتريس كارتيرون، إلغاء المران الصباحي للفريق اليوم واقتصار التدريبات على الفترة المسائية؛ تجنبا للإرهاق، خصوصا أن الفريق خاض مباراة ودية في السادسة من مساء اليوم أمام فريق أولمبيا السلوفيني وانتهت 1-1 ، والمسافة بين فندق الإقامة وملعب المباراة تصل لما يقرب من الساعتين.


وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة بعد غد الاثنين عقب انتهاء معسكر كرواتيا.

ترشيحاتنا

مدبولى: لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارى وإدارى بالمدن الجديدة

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

الرياضة فى اسبوع

البرازيل والأرجنتين وألمانيا خارج المستطيل الأخضر بكأس العالم..فيديو

السبت المقبل غرة ذي القعدة

حكم سجود السهو لمن ترك القنوت في صلاة الفجر

بدء الأعمال التحضيرية لإضافة المواليد لبطاقات التموين.. فيديو

إحباط تهريب ايشاربات وساعات داخل مخبأ سري بسيارة في بورسعيد

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

بعد اقترابه من تحطيم حاجز الـ45 مليار دولار.. اقتصادية البرلمان تكشف أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر.. وتؤكد: الدولار في طريقه للتراجع أمام الجنيه

بيراميدز يعتزم التعاقد مع نجم الزمالك المحترف بأمريكا

آمال ماهر في ذكري والدها: أفتقدك في كل لحظة في حياتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم السعيدى بإطلالة مفعمة بالأنوثة خلال حملها .. صور

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

فيديو

وزير التموين: علينا مسئولية لإحقاق الحق للفئات الأكثر احتياجا
مونديال روسيا لأوروبا فقط.. كبار أمريكا الجنوبية يودعون واللقب بين أقدام القارة العجوز
التموين: تعميم أسعار استرشادية للخضر والفاكهة على الجمهورية ..فيديو
برلمانية: برنامج الحكومة الحالية يتميز بمحاور واضحة.. فيديو
تفاصيل الأجندة الرئاسية لتطبيق المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟