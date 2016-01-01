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التموين: تعميم أسعار استرشادية للخضر والفاكهة على الجمهورية ..فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاطمة رضا
قال هشام كامل سعد الله، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن عملية ضبط الأسعار على رأس أولويات الوزارة في الحكومة الجديدة، موضحًا أنها أقامت مبادرة لعمل أسعار استرشادية لأسعار الخضراوات والفاكهة.

وأضاف "سعدالله"، في لقاء لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، السبت، أن الأسعار الاسترشادية لأسعار الخضراوات والفاكهة يتم الإعلان عنها الخميس من كل أسبوع، ويتم إذاعتها في وسائل الإعلام.

وأكد وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، اعتراف شعبة الخضر والفاكهة بهذه الأسعار في الإسكندرية، لافتًا إلى أن عدم اعتراف بعض التجار بهذه الأسعار سيتم وضعهم في القائمة السوداء وحرمانه من السلع التي يتاجر فيها وذلك وفقًا لاتفاق عرفي تم إبرامه.

وتابع: أن الأسعار الاسترشادية الجديدة لاقت رضا من المواطنين، بعد الاعتراضات من التجار.

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