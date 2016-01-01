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كأس العالم

مشوار روسيا فى المونديال قبل مواجهة كرواتيا .. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يواجه منتخب روسيا نظيره منتخب كرواتيا مساء اليوم السبت في دور ربع نهائي كأس العالم 2018 بروسيا على ملعب فيشت الأولمبي.

وتأهل منتخب روسيا مستضيف بطولة كأس العالم الى دور الثمانية عبر مشوار صعب حقق خلالها العديد من المفاجآت .

وافتتح المنتخب الروسي مشواره بفوز كبير على نظيره منتخب المملكة العربية السعودية بخمسة أهداف نظيفة فى دور المجموعات

ثم تفوق على المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الثانية .

واختتم دور المجموعات بالخسارة أمام أوروجواي بثلاثية نظيفة، حيث تأهل كوصيف للمجموعة الأولى.

وفي دور الثمانية تمكنت روسيا من الفوز بالمباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل أصحاب الأرض والجمهور لمواجهة كرواتيا .

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