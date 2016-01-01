أهالي أسوان يطرحون رؤيتهم وتقييمهم لدور قصور وبيوت الثقافة لتنمية مهارات الأطفال والشباب.. ويوكدون: الراعى الرسمى لتنمية المواهب بالمحافظة.. صور

مواطنون بأسوان :
قصور وبيوت الثقافة تنمى مهارات ومواهب أبنائنا
نحات على الجرانيت :
نحات على الجرانيت :
قصر ثقافة أسوان كان الراعى لتنمية موهبتى
ثقافة أسوان:
ثقافة أسوان:
رسالة قصور وبيوت الثقافة فى رفع الوعى الثقافى والوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى الأماكن المحرومة
أكد العديد من المواطنين بمحافظة أسوان على الدور التنويرى والتوعوى والتثقيفى والفكرى والفنى الذى تقوم به قصور وبيوت الثقافة على مستوى المحافظة لتنمية قدرات ومواهب أبنائهم من النشء والأطفال والشباب .
وفى سبيل ذلك رصدت " صدى البلد " بعض آراء ومقترحات عدد من المواطنين ورؤيتهم فى تحقيق هذه الأهداف السامية حيث يقول محمد محمود ان لديه طفلين ، وحرص منذ صغر سنهم بأن يعمل على إلحاقهم بالمواقع الثقافية حتى يتسنى تنمية مهاراتهم وإكتشاف ما لديهم من مواهب وقدرات إيجابية مفيدة تساهم فى توعيتهم وصقل مواهبهم والتى تساعد بدورها على مستواهم الدراسى وإستيعاب الدروس بشكل جيد ، ونأمل من ثقافة أسوان المزيد من الأنشطة الثقافية وفتح مجالات جديدة داخل قصور وبيوت الثقافة لتحقيق الكثير من العوائد الإيجابية والفعالة والتى تعود بالخير على أبنائنا .
فيما قال مجدى منقريوس " فنان نحت " على الحجر الرملى والجرانيت أن قصر ثقافة أسوان كان الراعى لموهبته بما يقدمه من جهود لتنمية المواهب لدى الشباب وصقلها بشكل إيجابى حيث أعطى قصر الثقافة له دفعة قوية ليستكمل طموحه، واجتهد لينجز العديد من الأعمال الفنية بإتقان وبراعة، وشارك بعمل فني وهو في شكل "فانوس رمضان"، والذي يرمز للوحدة الوطنية في مسابقة للفنون النحتية تم تنظيمها بقصر ثقافة أسوان وذلك بناء علي رغبة الفنان فيصل حسن رئيس قسم الفنون التشكيلية والفنية بثقافة أسوان، وحصد أيضًا المركز الأول.
وأضاف فنان النحت وعاشقه مجدى منقريوس أنه من خلال رعاية كاملة من قصر ثقافة أسوان قام بتنظيم معرض بقاعة القصر، والذي عرض فيها نحو 26 عمل نحتى نال إعجاب كل من شاهده، وأشاد به مدير عام قصر ثقافة أسوان الشاعر محمد إدريس، الذى قدم له كل أوجه الرعاية والتسهيلات لتنفيذ هذا المعرض علي مدار شهر كامل في نهاية أغسطس الماضي.
وفى عام 2016 إستطاع الفنان الأسوانى بأن يعيد زمن الحضارة الفرعونية القديمة بإنشاء المسلات حيث تمكن في وقت قياسى لا يتجاوز الـ 3 أشهر في أن يبتكر مسلة مكتوب عليها باللغة الهيروغلوفية حيث يصل وزنها إلى 300 كجم وبطول 255 سم وبعرض 80 سم ، ونظير حبه لفنه ومن وازع إحترامه لكل من يقف بجانبه من رموز قصر ثقافة أسوان حرص الفنان مجدى منقريوس على إهداء هذا العمل الفنى لمقر فرع ثقافة أسوان والذين قاموا بوضعه في مدخل القصر .
من جانبه قال محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان ان الأنشطة الثقافية والفنية يتم تنفيذها بشكل مستمر بكافة بيوت وقصور الثقافة على مستوى المحافظة والتى تستهدف توصيل الفكر الثقافى والفقرات الفنية المتنوعة لكافة ربوع المحافظة فى القرى والنجوع لأداء رسالة قصور الثقافة فى رفع الوعى الثقافى بأسوان والوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى أماكن التجمع السكنية خاصة الأماكن المحرومة وعدم الإقتصار على تنفيذها بقصور وبيوت ومكتبات الثقافة بأسوان .
وللتأكيد على نجاح النشاط الثقافى والفنى بالمحافظة كرم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد إدريس نجيب مدير عام مثالى عام 2017 عن إقليم جنوب الصعيد وذلك بحفل تكريم الموظف المثالى بقصر ثقافة الجيزة فى يناير الماضى .
أكد العديد من المواطنين بمحافظة أسوان على الدور التنويرى والتوعوى والتثقيفى والفكرى والفنى الذى تقوم به قصور وبيوت الثقافة على مستوى المحافظة لتنمية قدرات ومواهب أبنائهم من النشء والأطفال والشباب .
وفى سبيل ذلك رصدت " صدى البلد " بعض آراء ومقترحات عدد من المواطنين ورؤيتهم فى تحقيق هذه الأهداف السامية حيث يقول محمد محمود ان لديه طفلين ، وحرص منذ صغر سنهم بأن يعمل على إلحاقهم بالمواقع الثقافية حتى يتسنى تنمية مهاراتهم وإكتشاف ما لديهم من مواهب وقدرات إيجابية مفيدة تساهم فى توعيتهم وصقل مواهبهم والتى تساعد بدورها على مستواهم الدراسى وإستيعاب الدروس بشكل جيد ، ونأمل من ثقافة أسوان المزيد من الأنشطة الثقافية وفتح مجالات جديدة داخل قصور وبيوت الثقافة لتحقيق الكثير من العوائد الإيجابية والفعالة والتى تعود بالخير على أبنائنا .
فيما قال مجدى منقريوس " فنان نحت " على الحجر الرملى والجرانيت أن قصر ثقافة أسوان كان الراعى لموهبته بما يقدمه من جهود لتنمية المواهب لدى الشباب وصقلها بشكل إيجابى حيث أعطى قصر الثقافة له دفعة قوية ليستكمل طموحه، واجتهد لينجز العديد من الأعمال الفنية بإتقان وبراعة، وشارك بعمل فني وهو في شكل "فانوس رمضان"، والذي يرمز للوحدة الوطنية في مسابقة للفنون النحتية تم تنظيمها بقصر ثقافة أسوان وذلك بناء علي رغبة الفنان فيصل حسن رئيس قسم الفنون التشكيلية والفنية بثقافة أسوان، وحصد أيضًا المركز الأول.
وأضاف فنان النحت وعاشقه مجدى منقريوس أنه من خلال رعاية كاملة من قصر ثقافة أسوان قام بتنظيم معرض بقاعة القصر، والذي عرض فيها نحو 26 عمل نحتى نال إعجاب كل من شاهده، وأشاد به مدير عام قصر ثقافة أسوان الشاعر محمد إدريس، الذى قدم له كل أوجه الرعاية والتسهيلات لتنفيذ هذا المعرض علي مدار شهر كامل في نهاية أغسطس الماضي.
وفى عام 2016 إستطاع الفنان الأسوانى بأن يعيد زمن الحضارة الفرعونية القديمة بإنشاء المسلات حيث تمكن في وقت قياسى لا يتجاوز الـ 3 أشهر في أن يبتكر مسلة مكتوب عليها باللغة الهيروغلوفية حيث يصل وزنها إلى 300 كجم وبطول 255 سم وبعرض 80 سم ، ونظير حبه لفنه ومن وازع إحترامه لكل من يقف بجانبه من رموز قصر ثقافة أسوان حرص الفنان مجدى منقريوس على إهداء هذا العمل الفنى لمقر فرع ثقافة أسوان والذين قاموا بوضعه في مدخل القصر .
من جانبه قال محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان ان الأنشطة الثقافية والفنية يتم تنفيذها بشكل مستمر بكافة بيوت وقصور الثقافة على مستوى المحافظة والتى تستهدف توصيل الفكر الثقافى والفقرات الفنية المتنوعة لكافة ربوع المحافظة فى القرى والنجوع لأداء رسالة قصور الثقافة فى رفع الوعى الثقافى بأسوان والوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى أماكن التجمع السكنية خاصة الأماكن المحرومة وعدم الإقتصار على تنفيذها بقصور وبيوت ومكتبات الثقافة بأسوان .
وللتأكيد على نجاح النشاط الثقافى والفنى بالمحافظة كرم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد إدريس نجيب مدير عام مثالى عام 2017 عن إقليم جنوب الصعيد وذلك بحفل تكريم الموظف المثالى بقصر ثقافة الجيزة فى يناير الماضى .