قراءة في الصحف المصرية تركز إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ التأمين الصحي

تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الشأن المحلي، خاصة أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

الاهرام

وقالت صحيفة (الأهرام)، إنه وفي استمرار جهود الدولة التي تستهدف مد مظلة الرعاية الصحية إلى جميع المواطنين، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجراءات التمهيدية للمرحلة الأولى تتضمن القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى تابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات وتوفير المخزون الإستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري، بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.

واضافت إلى أن الإجراءات التمهيدية تتضمن الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء).



وذكرت "الأهرام" أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، قررت الحكومة توجيه 148٫5 مليار جنيه استثمارات حكومية، منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، بزيادة 46% على القيمة المناظرة للعام الماضي، والبالغة 65 مليار جنيه.

وأضافت أن الاستثمارات تستهدف إعطاء دفعة ملحوظة وإحداث تطوير يحسن مستوى معيشة المواطنين فى جميع القطاعات، ومنها التنمية الزراعية، والصناعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واستكمال تطوير المناطق العشوائية.. وتقرر إنشاء صندوق سيادي تحت اسم «صندوق مصر» بالمشاركة مع القطاع الخاص، للاستفادة

من الأصول غير المستغلة، بالتزامن مع إطلاق برنامج لطرح جزئي لأسهم 12 شركة عامة بالبورصة خلال عامين.





أخبار اليوم:

بينما أكدت صحيفة الاخبار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يبدأ ، خلال الأسبوع الحالي، مشاورات حركة المحافظين الجدد، وأكدت مصادر أنه لم يتحدد حتى الآن عدد المحافظين حيث يتوقف ذلك على نتائج المشاورات وتقارير الأداء إلا أن المصادر أشارت إلى أن الاتجاه سيكون لزيادة أعداد السيدات والشباب في الحركة القادمة.

وأشارت إلى أن مصر تشارك فى قمة دول "البريكس" التي تعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريفيا 25 من الشهر الحالي، وتسبق القمة سلسلة من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين ووزراء الخارجية وتناقش التعاون الاقتصادي بين دول البريكس.

وفي نفس السياق أن مركز المعلومات وزارة القوى العاملة يستأنف تسجيل العمالة غير المنتظمة تمهيدا للانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بهم وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الحصر الحالي للمسجلين وصل إلى مليون و200 ألف عامل غير منتظم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لدى الوزارة نهاية العام الحالي حصر كامل بأعداد العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات لتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية لهم وللبدء لدمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة حيث إنهم يمثلون 60% من العمالة.



الجمهورية:

ومن جانبها إن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد، في تصريحات أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية علي فترات وجدول زمني محدد تشمل: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات والمسح والعلاج الشامل لفيروس C بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين والانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعًا في باقي محافظات المرحلة الأولى "السويس ــ الإسماعيلية ــ شمال وجنوب سيناء".

وذكرت (الجمهورية) أن المستشار النمساوي سيبستيان كورتز استقبل أمس وزير الخارجية سامح شكري في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها والتي شملت ألمانيا والنمسا.



ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله: إن شكري أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالنمسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية تقدم بالتهنئة للمستشار النمساوي بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءًا من يوليو الحالي وحتي نهاية العام.

