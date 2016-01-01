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أخبار البلد

الأعلى للتعليم قبل الجامعي يوافق على تطبيق النظام التعليمي الجديد اعتبارا من العام القادم

السبت 07/يوليه/2018 - 11:55 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لعرض نظام التعليم الثانوي المعدل، وإقرار نظام التعليم المصري الجديد (نظام الدراسة الموحد)، لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2019/2018، وإقرار الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2019/2018، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والأستاذ الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعى، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، والأستاذة حبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.

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