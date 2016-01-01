السعودية تتصدر قائمة المانحين في اليمن بـ 530 مليون دولار

وردًا على نداء الاستغاثة، صدر مرسوم ملكي بإنشاء مركز دعم العمليات الإنسانية الشامل في اليمن، حيث تعمل القدرات الوطنية بلا كلل لتوفير الدعم التشغيلي والتنسيقي لتسهيل إيصال المعونات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية في اليمن على حد سواء.





تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المانحين لمشروع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 من خلال التبرع بمبلغ 530.4 مليون دولار من إجمالي 1.54 مليار دولار.كما تصدرت الدول المانحة خارج قائمة المانحين الأممية من خلال توفير 196 مليون دولار من أصل 466.4 مليون دولار، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.ويبلغ إجمالي التمويل لليمن 2،101.3 مليون دولار، وفقا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.وأشار التقرير إلى المجموعات التي تم تخصيص التبرعات لها: الأمن الغذائي والزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية واللاجئين والمهاجرين والحماية والتعليم واللوجستيات والتنسيق والسلامة ومجموعات متعددة ومجموعات غير محدد بعد.وتعتبر هذه الخطة هي أكبر دعوة استغاثة من قبل المنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمن.وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز توزيع المساعدات بشكل عادل، وضمان المرونة والمتانة للعمل الإنساني ودعمه للإنعاش المستدام.تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة المانحين لمشروع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 من خلال التبرع بمبلغ 530.4 مليون دولار من إجمالي 1.54 مليار دولار.كما تصدرت الدول المانحة خارج قائمة المانحين الأممية من خلال توفير 196 مليون دولار من أصل 466.4 مليون دولار.ويبلغ إجمالي التمويل لليمن 2.101.3 مليون دولار، وفقا لما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي تم تخصيص التبرعات لها هي: الأمن الغذائي والزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية واللاجئين والمهاجرين والحماية والتعليم واللوجستيات والتنسيق والسلامة ومجموعات متعددة ومجموعات غير محدد بعد.وتعتبر هذه الخطة هي أكبر دعوة استغاثة من قبل المنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمن.وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، وتعزيز توزيع المساعدات بشكل عادل، وضمان المرونة والمتانة للعمل الإنساني ودعمه للإنعاش المستدام.وردًا على نداء الاستغاثة، صدر مرسوم ملكي بإنشاء مركز دعم العمليات الإنسانية الشامل في اليمن، حيث تعمل القدرات الوطنية بلا كلل لتوفير الدعم التشغيلي والتنسيقي لتسهيل إيصال المعونات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية في اليمن على حد سواء.