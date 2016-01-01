التعليم: قرارات جديدة بشأن تدريس مواد الصفين الأول والثاني الثانوي

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تدريس مواد (تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي)، وذلك كمواد مستمرة على مدار العام، أسوة بمواد العلوم التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في 6 /2 /2018.



