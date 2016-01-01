التعليم: قرارات جديدة بشأن تدريس مواد الصفين الأول والثاني الثانوي

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تدريس مواد (تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي)، وذلك كمواد مستمرة على مدار العام، أسوة بمواد العلوم التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في 6 /2 /2018.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور كل من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعى مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، والأستاذة حبيبة عز مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلو وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.