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أخبار البلد

شوقي: الرئيس سيعلن تفاصيل المشروع القومي للتعليم خلال الشهر الجاري

السبت 07/يوليه/2018 - 12:02 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري.

وقال الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إن رئيس الجمهورية، مساند وداعم للمشروع، وإنه سوف يعلن عنه في جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم (اللغة العربية) والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وأشاد شوقي بجهود الوزارة في خلال عامين للقضاء على ظاهرة الغش بالثانوية العامة، وقد تم بالفعل القضاء عليه.

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