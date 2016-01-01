نتنياهو يأمر السفير الإسرائيلي بتقديم المساعدة لإنقاذ الفريق التايلندي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيهات للسفير الإسرائيلي لدى تايلاند، مائير شلومو، بالتوجه إلى الموقع الذي تجري فيه عملية إنقاذ اللاعبين الاثني عشر ومدربهم من داخل أحد الكهوف.



ونقلت وسائل إعلام إٍسرائيلية عن شلومو قوله إن نتنياهو طلب منه التوجه إلى موقع عملية الإنقاذ من أجل بحث كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تايلاند في هذا الأمر.



وكانت السلطات التايلندية عثرت على الفريق داخل أحد الكهوف بعد 9 أيام من البحث، بعد أن حوصروا في كهف مغمور بالمياه لأكثر من أسبوع.



وقال حاكم تشيانغ راي التايلاندي، نارونجساك أوسوتاناكورن، إن القوات البحرية التايلندية عثرت على المجموعة على قيد الحياة بعد 9 أيام من البحث اليائس. وأضاف: "لقد وجدناهم آمنين.. لكن العملية لم تنته.. سنقوم بإحضار الطعام لهم وطبيب يمكنه الغوص.. لست متأكدا من أنهم يستطيعون تناول الطعام لأنهم لم يأكلوا لفترة من الوقت".



تجدر الإشارة إلى أن أعمار لاعبي فريق Moo Pa أو Wild Boar تتراوح بين 11 و16 عاما فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاما، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 يونيو.