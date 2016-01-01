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أخبار العالم

إيران تعدم 8 أشخاص بتهمة الانتماء إلى داعش

السبت 07/يوليه/2018 - 03:30 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق 8 أشخاص تقول إنهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في إيران. 

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، ضالعين في اعتداءين إرهابيين العام الماضي على مبنى مجلس الشورى ومرقد الخميني في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.

ولفتت إلى أن محاكمة عناصر داعش تمت قبل فترة في الغرفة 15 من محاكم الثورة في طهران برئاسة القاضي صلواتي.

الجدير بالذكر أن الهجمتين أسفرتا عن مقتل 17 من المواطنين وإصابة 46 آخرين فيما لقي عناصر داعش الخمسة المهاجمين مصرعهم خلال المواجهات إما بتفجير أنفسهم أو إما برصاص القوات الأمنية.

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