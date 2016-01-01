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محافظات

نائب عن كفر الشيخ تنقلب به السيارة 6 مرات.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 01:48 م
صدى البلد
محمود زيدان
كشف محمد الشافعي، مدير مكتب النائب علام سلام، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، الذي تعرض لحادث مروري بالأمس في محافظة البحيرة، عن استقرار الحالة الصحية للنائب، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فوة تحت إشراف فريق طبي من الأطباء الأكفاء.

وقال "الشافعي"، لـ"صدى البلد"، إن العناية الإلهية أنقذت النائب علام سلام وشقيقه وأحد المواطنين كان معهما، بعد أن انقلبت السيارة التي كانت تقلهم على طريق "إدكو" بمحافظة البحيرة 6 مرات، مشيرًا إلى أن السيارة مهشمة تمامًا ومحطمة من آثار هذا الحادث المروع.

وكان النائب علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فوة ومطوبس، بكفر الشيخ، قد تعرض لحادث مروع، بالأمس، حيث تم نقله إلى مستشفى إدكو العام، لتلقي العلاج اللازم، حيث كان عائدًا من الإسكندرية لإنهاء إجراءات دفن مواطن من برنبال بمطوبس توفي في ليبيا.
نائب عن كفر الشيخ تنقلب به السيارة 6 مرات.. صور
نائب عن كفر الشيخ تنقلب به السيارة 6 مرات.. صور

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