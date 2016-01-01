صحف الإمارات: 300 خدمة ذكية خلال عام 2020 في مصر.. قطر تضل الطريق.. والإمارات لم تطرد القطريين

"الاتحاد": الإمارات شاهدة على نهضة كازاخستان في أقل من ثلاثين عاما

"البيان": لو صدقت قطر لأنقذت ماء وجه شعبها

"الخليج": مصر للتميُّز الحكومي فرصة لتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الدولتين

تناولت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت، عددا من الموضوعات المتنوعة على مستوى الشأن الإماراتي والمصري والعربي والإقليمي، حيث اهتمت في افتتاحياتها بزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كازاخستان، وعلى الشأن المصري اهتمت بتأثير مؤتمر التميز الحكومي في مصر، كما عرضت إصرار قطر على دعم وتمويل الإرهاب وإطلاق خطاب الكراهية وإيواء المتطرفين والإرهابيين.وتحت عنوان "كازاخستان في قلب الإمارات"، قالت صحيفة "الاتحاد"، إن الإمارات وكازاخستان ترتبطان بعلاقات وثيقة، قوامها الصداقة والمصالح والرؤى المشتركة، وأساسها قيادة حكيمة في البلدين الصديقين، هدفها الأهم تحقيق تطلعات المواطنين.وأكدت أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى هذا البلد الصديق، اليومين الماضيين، رسخت العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعبين، والممتدة منذ عهد الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.وقالت إنه مثلما كانت الإمارات شاهدة على النهضة الشاملة التي حققتها كازاخستان خلال أقل من ثلاثين عاما، كانت كازاخستان شاهدة على التجربة الإماراتية الرائدة والفريدة في التنمية وبناء الإنسان، ويؤكد التطابق الكبير بين الدولتين في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، أن البلدين يقدمان للعالم رسالة سلام ومحبة، ويبرهن مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما على أن القادم أفضل للشعبين الصديقين على الصعد كافة.وعرضت صحيفة "الخليج" ما قاله المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية بمصر، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الذكي للخدمات، وتسعى لتقديم 300 خدمة عبر بوابة الخدمات الحكومية بحلول 2020.وأكد عبد الحفيظ اهتمام مصر بالتوجه نحو الريادة العالمية للتحول الذكي في تقديم الخدمات منذ أغسطس 2016، ببناء منظومة فنية متكاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وفقًا للمعايير العالمية بما يضمن أعلى مستويات السرية والتأمين والحفاظ على خصوصية البيانات والسماح بتكامل المعلومات على مستوى الأجهزة الحكومية.جاء ذلك ضمن فعاليات «مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي» الذي عقد بالقاهرة يومي 3 و4 يوليو الجاري؛ تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.وإلى الشأن الإقليمي العربي، قالت صحيفة "البيان" تحت عنوان "قطر تضل الطريق"، إنه منذ أن أعلنت الدول الأربع المكافحة للإرهاب عن مقاطعتها لقطر منذ أكثر من عام، وقدمت لها مطالبها المحددة والواضحة لتنفيذها إذا أرادت العودة لأحضان أمتها العربية، منذ ذلك الحين والنظام القطري يراوح مكانه بلا أي تقدم، وهو مصمم على سياساته في دعم وتمويل الإرهاب، وإطلاق خطاب الكراهية وإيواء المتطرفين والإرهابيين ودعاة الحرب والخراب.وأضافت الصحيفة أن النظام القطري لم يفكر لحظة في مراجعة موقفه وتحكيم العقل والفطنة، بل ذهب يولول ويشكو للغرب، ويطرح بكائياته ومظلومياته وادعاءاته الكاذبة والباطلة ضد الدول المقاطعة له، وآخرها ادعاءاته الباطلة والفاشلة ضد دولة الإمارات في المحاكم والمنظمات الدولية، ويدعي كذبا أنه يتحدث باسم معاناة شعبه.وأكدت أن النظام القطري لو كان صادقا لأنقذ ماء وجه شعبه، وأبدى استحياءه من أفعاله وفضائحه التي باتت تتردد في كل أنحاء العالم بشأن دعمه وتمويله للتنظيمات والجماعات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.وتابعت: "من الواضح أن النظام القطري يبتعد كثيرا عن طريق الصواب، ولا يمل من الفشل ولا من وضعه المرتبك دائما، ومن الواضح أن أزمته ممتدة وستطول، كما أكدت دولة الإمارات، ما لم يعد هذا النظام إلى صوابه ويدرك خطورة الطريق الذي يسير فيه، ويطرق أبواب الرياض، مستجيبا لطلبات دول المقاطعة الأربع".وتحت عنوان "وطن الإنسان"، قالت صحيفة "الوطن" إن دولة الإمارات جددت التأكيد، أنه منذ قرار المقاطعة الذي اتخذته مع الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، لم تقم بإبعاد أي من أبناء الجالية القطرية المقيمين في الدولة، بل إنهم يتمتعون بجميع الحقوق ويخضعون للقوانين التي تسري على المقيمين في الدولة، ويتمتعون بكل ما يلزم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، رغم أن جميع الشرائع المتعارف عليها والمعمول بها عالميا وتسري على جميع الدول، تعطي السلطات الوطنية حرية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية أمنها الوطني وسلامة شعوبها في مواجهة أي جهة كانت يمكن أن تسبب تهديدا لها.وأضافت: "القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 5 يونيو 2017 تندرج ضمن الحقوق السيادية لكل دولة بهدف مواجهة التحديات الأمنية الخطرة، خاصة عندما تكون صادرة من نظام يقوم على دعم الإرهاب مثل النظام القطري، ورفض الالتزام بجميع القوانين وتجاهل الدعوات لانتهاج سياسة قويمة بعيدا عن الارتهان والتحالف مع القوى الظلامية في كل مكان".وأوضحت أنه من حق كل دولة فرض تصريح مسبق لدخول أيا كان إلى أراضيها، ولها مطلق الحرية في تحديد المدة وآلية التجديد من عدمه، وفي حالة الادعاءات القطرية التي تنم عن سخف كبير خاصة الادعاءات الزائفة تجاه الإمارات، سبق وأن تبين بالأدلة محاولات قطر الآثمة والإيقاع بشبكة مدسوسة أدلت باعتراف كامل حول محاولات قطر الإضرار بالإمارات، التي تصرفت بدورها بحكمة ورقي.وأكدت أن النظام القطري لم ولن يفيده كل ما يقوم به للتهرب من المصير الذي يتجه إليه جراء مكابرته الجوفاء، ومهما ناور وادعى من مظالم لا وجود لها فالحل معروف وثابت ولن يتغير، ويتمثل بالتزام الدوحة بالمطالب الـ13 التي حددتها الدول الأربع، وغير ذلك مهما حاولت طغمة تميم ستجد نفسها ترتد خائبة دون أي نتيجة كانت.واختتمت أنه على قطر أن توقف دعمها للإرهاب أفرادا وجماعات، وتوقف احتضانهم في انتهاك سافر لجميع القوانين الدولية، وعليها أن تعي قبل كل شيء أن ماكينتها الإعلامية باتت مفضوحة ومملة ولن تجلب لها إلا المزيد من الإدانة، وأن أي قرار سبق أن تم اتخاذه سابقا أو يمكن أن يتم في فترة لاحقة، لا يستهدف الشعب القطري الشقيق، بل لمنع النظام القطري من تحقيق أهدافه العدوانية وتجنب المزيد من الغدر الذي انتهج القيام به.