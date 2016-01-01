إخلاء فندق منتخب السويد عقب إنذار كاذب بوجود حريق

استيقظ لاعبو السويد بشكل اصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام انجلترا في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس انذار الحريق في الفندق الخاص بالفريق في سمارا صباح اليوم السبت مما ادى لاخلائه.



واستيقظ لاعبو السويد من نومهم وخرجوا من غرفهم لكن ومن حسن الحظ، فان الانذار كان خاطئا وكان بوسعهم العودة لاستكمال نومهم وشحن طاقاتهم قبل أول مباراة لمنتخب البلاد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم منذ عام 1994.



وقال ستافان شتيرنهولم المسؤول الاعلامي لمنتخب السويد لموقع فوتبولسكانالين على الانترنت "حدث هذا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا. كان انذارا خاطئا. كل اللاعبين على ما يرام".



وأمام لاعبي السويد بعض الوقت للنوم قبل مواجهة انجلترا الساعة 1700 بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) بينما ستلعب روسيا المستضيفة أمام كرواتيا في وقت لاحق اليوم في سوتشي